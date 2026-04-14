Operar Archer Daniels Midland - ADM CFD

Sobre Archer-Daniels-Midland Co

Archer-Daniels-Midland Company es un procesador de semillas oleaginosas, maíz, trigo, cacao y otros productos agrícolas. La Compañía fabrica comidas de proteínas, aceite vegetal, edulcorantes de maíz, harina, biodiesel, etanol y otros ingredientes de alimentos y piensos. Sus segmentos incluyen Servicios Agrícolas, que utiliza su elevador de granos en los Estados Unidos, red de transporte global y operaciones portuarias para comprar, almacenar, limpiar y transportar productos agrícolas, como semillas oleaginosas, trigo, milo, avena, arroz y cebada, y revender estos productos principalmente como ingredientes de alimentos y piensos y como materias primas para la industria de procesamiento agrícola; Procesamiento de Maíz, que se dedica a la molienda húmeda de maíz y actividades de molienda en seco; Procesamiento de Semillas Oleaginosas, que incluye actividades globales relacionadas con la originación, comercialización, trituración y procesamiento adicional de semillas oleaginosas; Productos de Sabores Silvestres e Ingredientes Especiales, que incluyen sabores, edulcorantes e ingredientes para la salud; Otros y Corporativo.

El precio actual de la acción Archer Daniels Midland en tiempo real es 69.08 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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