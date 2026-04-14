Operar Bridgestone Corporation - 5108 CFD

Sobre Bridgestone Corp

BRIDGESTONE CORPORATION es una compañía con base en Japón, encargada principalmente al negocio de neumáticos. La Compañía opera sus negocios a través de dos segmentos. El segmento de los Neumáticos esta envuelto en la provisión de tubos para neumáticos para automóviles, camiones, autobuses, vehículos de construcción, y minería, vehículos industriales, maquinaria agrícola, aviones y motocicletas. El Segmento también provee productos relacionados con neumáticos, materiales de recauchutado y tecnologías relacionadas, servicios de mantenimiento, así como materias primas para neumáticos. El segmento de Diversificación provee productos químicos, tales como piezas relacionadas con automóviles, espuma de uretano y productos relacionados, piezas electrónicas de precisión, productos relacionados con materiales para techos así como artículos deportivos como pelotas de golf y palos de golf. El segmento también provee bicicletas y productos relacionados con las bicicletas y realiza negocios financieros.

El precio actual de la acción Bridgestone Corporation en tiempo real es 3381.51 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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