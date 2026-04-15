Operar Seagate Technology - STX CFD

Sobre Seagate Technology Holdings PLC

La sociedad anónima Seagate Technology es un proveedor de tecnología y soluciones de almacenamiento electrónico de datos. Los principales productos de la empresa son las unidades de disco duro (HDD). Además de las unidades de disco duro, fabrica una gama de productos de almacenamiento electrónico de datos, como unidades híbridas de estado sólido, unidades de estado sólido, tarjetas de interconexión de componentes periféricos express (PCIe) y controladores de arquitectura de tecnología avanzada en serie (SATA). Su cartera de tecnología de almacenamiento también incluye subsistemas de almacenamiento y soluciones informáticas de alto rendimiento. Sus productos están diseñados para aplicaciones en servidores y sistemas de almacenamiento empresariales, aplicaciones informáticas de clientes y aplicaciones no informáticas de clientes. Diseña, fabrica y ensambla varios componentes que se encuentran en sus unidades de disco, incluidos los cabezales de lectura/escritura y los soportes de grabación. Sus operaciones de diseño y fabricación se basan en plataformas tecnológicas que se utilizan para producir varios productos de unidades de disco que sirven para múltiples aplicaciones y mercados de almacenamiento de datos.

El precio actual de la acción Seagate Technology en tiempo real es 518.82 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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