Operar Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - 7011 CFD

Sobre Mitsubishi Heavy Industries Ltd

Mitsubishi Heavy Industries Ltd es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al desarrollo de sistemas energéticos y de plantas e infraestructuras. La empresa opera a través de cuatro segmentos. El segmento de energía se dedica al diseño, fabricación, venta, servicios e instalación de sistemas de generación de energía térmica, sistemas de generación de energía nuclear, sistemas de generación de energía eólica y motores de aviación. El segmento de Plantas e Infraestructuras se dedica al diseño, fabricación, venta, servicios e instalación de maquinaria siderúrgica, barcos, ingeniería, equipos medioambientales y sistemas mecánicos. El segmento de Logística, Térmica y Propulsión se dedica al diseño, fabricación, venta, servicios e instalación de equipos de distribución, turbocompresores, motores y productos de refrigeración. El segmento de Aviación, Defensa y Espacio se dedica al diseño, fabricación, venta, servicios e instalación de aeronaves civiles, aeronaves de defensa, aviones, buques de guerra, vehículos especiales y maquinaria especial.

El precio actual de la acción Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. en tiempo real es 4730.86 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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