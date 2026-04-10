Operar Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC - AML CFD

Sobre Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc es una empresa con sede en el Reino Unido, centrada en el diseño, la ingeniería y la fabricación de coches de lujo. La empresa opera principalmente en el mercado de coches deportivos de alto lujo (HLS). Los productos de la empresa se centran en los motores delanteros, los vehículos utilitarios deportivos (SUV) y los motores centrales, con un enfoque inicial en los modelos con motor delantero y SUV, que incluyen el gran turismo DB11, el deportivo con motor delantero Vantage, el supergran turismo DBS Superleggera y el SUV DBX. Vende coches en todo el mundo desde su planta de fabricación de Gaydon (Inglaterra) y su planta de fabricación de St Athan (Gales). Las filiales de la empresa son Aston Martin Capital Holdings Limited, Aston Martin Investments Limited, Aston Martin Lagonda Group Limited, Aston Martin Lagonda of North America Incorporated, Aston Martin Lagonda Limited, AMWS Limited y Aston Martin Works Limited, entre otras.

El precio actual de la acción Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC en tiempo real es 0.4227 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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