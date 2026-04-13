Operar Caterpillar - CAT CFD

Sobre Caterpillar Inc.

CATERPILLAR INC. es fabricante de equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas. La compañía opera a través de sus tres segmentos de productos: Las industrias de recursos, las industrias de la construcción y energía y transporte. También proporciona financiamiento y servicios relacionados a través de su segmento de productos financieros. Su segmento de industrias de la construcción ofrece maquinaria para infraestructura y aplicaciones para la construcción de edificios. Su segmento de industrias de recursos ofrece maquinaria para minas y aplicaciones de canteras. Su sector de energía y transporte ofrece motores alternativos, grupos electrógenos, turbinas de gas y servicios relacionados con las turbinas, locomotoras diésel-eléctricas y otros productos y servicios relacionados con el ferrocarril. Su segmento de productos financieros desarrolla su actividad a través de Caterpillar Financial Services Corporation (Cat Financial). CAT Financial proporciona alternativas de financiación por menor y por mayor para los productos Caterpillar.

El precio actual de la acción Caterpillar en tiempo real es 786.32 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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