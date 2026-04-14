Operar Osaka Gas Co., Ltd. - 9532 CFD

Sobre Osaka Gas Co Ltd

OSAKA GAS CO., LTD. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio de la energía y el gas. La empresa tiene cuatro segmentos de negocio. El segmento de Energía y Gas Doméstico se dedica a la producción, suministro y venta de gas, a la venta, mantenimiento e inspección de equipos de gas y vivienda, a la construcción de obras de canalización de gas y equipos de energía, a la venta de gas natural licuado (GNL) y gas licuado de petróleo (GLP), y al negocio de arrendamiento, seguros y centros de llamadas. El segmento de energía doméstica y eléctrica se dedica al suministro y venta de electricidad. El segmento de Energía de Ultramar se dedica al desarrollo e inversión en gas natural y petróleo, al suministro de energía y al arrendamiento de buques de transporte de GNL. El segmento Life & Business Solutions se dedica a la promoción, el arrendamiento, la gestión y la venta de bienes inmuebles, el negocio de software e información, la producción y venta de materiales finos, materiales de carbono y otros, y la explotación de instalaciones deportivas.

El precio actual de la acción Osaka Gas Co., Ltd. en tiempo real es 6200.78 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Jardine C&C, Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares, AAC Technologies Holdings Inc., Malibu Boats Inc, Enovix Corporation y AbCellera Biologics Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.