Operar Mitsui Chemicals, Inc. - 4183 CFD

Sobre Mitsui Chemicals, Inc.

Mitsui Chemicals, Inc. es un fabricante de productos químicos que se dedica principalmente a la fabricación y venta de productos para la movilidad, el cuidado de la salud, la alimentación y el envasado y materiales básicos. La empresa opera en cuatro segmentos de negocio. El segmento de movilidad se dedica a la fabricación y venta de elastómeros, compuestos funcionales, polímeros funcionales y compuestos de polipropileno. El segmento de Salud se dedica a la fabricación y venta de materiales para el cuidado de la vista, telas no tejidas, materiales dentales y materiales para el cuidado personal. El segmento de Alimentación y Embalaje se dedica a la fabricación y venta de revestimientos y materiales funcionales, películas funcionales, láminas y pesticidas. El segmento de Materiales Básicos se dedica a la fabricación y venta de materias primas petroquímicas como etileno y propileno, polietileno, catalizador, fenol, ácido tereftálico de alta pureza, resina para mascotas, material de poliuretano y productos químicos industriales.

El precio actual de la acción Mitsui Chemicals, Inc. en tiempo real es 1945.8 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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