Operar Service Corp International/US - SCI CFD

Sobre Service Corporation International

Service Corporation International es un proveedor de productos y servicios para el cuidado de la muerte, con una red de cementerios y ubicaciones de servicios funerarios. Los segmentos de la Compañía incluyen Funeral, Cementerio, y Corporación. Realiza operaciones funerarias y de cementerios en Estados Unidos y Canadá. A 31 de diciembre de 2016, operó en 1502 ubicaciones servicios funerales y 470 cementerios, incluyendo 281 servicios funerarios/ cementerios, geográficamente diversificados en 45 estados, ocho provincias de Canadá, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Ofrece varias marcas tales como as Dignity Memorial, Dignity Planning, National Cremation Society, Advantage Funeral y Cremation Services, y Funeraria del Ángel. Las operaciones de servicios funerarios y cementerios consiste en ubicaciones de servicios funerarios, cementerios, ubicaciones combinadas de servicios funerarios/cementerios, crematorios y negocios relacionados. Vende propiedades de cementerios, y productos y servicios funerarios y de cementerios.

El precio actual de la acción Service Corp International/US en tiempo real es 80.62 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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