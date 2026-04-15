Operar The OLB Group, Inc. - OLB CFD

Sobre OLB Group Inc

The OLB Group, Inc. es un proveedor de servicios de comercio electrónico de tecnología financiera diversificada y una empresa de minería de criptomonedas Bitcoin. La plataforma de comercio electrónico de la empresa ofrece servicios de comercio electrónico para una solución de comercio digital a más de 9.500 comerciantes en los 50 estados. La empresa es un facilitador de pagos y un proveedor de servicios de comercio electrónico que ofrece servicios comerciales basados en la nube para organizaciones basadas en la web y en tiendas físicas, proporcionando una solución de comercio digital de principio a fin que incluye la creación de sitios, el alojamiento, el procesamiento de transacciones y la pasarela de pagos, la realización de pedidos, el servicio de atención al cliente, el marketing de salida, los informes de ventas y la recaudación de fondos. La filial de la empresa, DMINT, Inc, se dedica a la minería de Bitcoin utilizando gas natural. Utiliza más de 1.000 ordenadores de minería S19j Pro 96T basados en circuitos integrados de aplicación específica (ASIC). La empresa también ofrece servicios de desarrollo y consultoría de comercio electrónico en función de cada proyecto.

El precio actual de la acción The OLB Group, Inc. en tiempo real es 0.4617 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Sistema Pjsfc GDR, MIND Technology, Inc., Tuesday Morning Corporation, BANCO BPM, Clearside Biomedical, Inc. y BMO Global Smaller Companies PLC. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.