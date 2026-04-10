Operar Clariant AG - CLN CFD

Sobre Clariant AG

Clariant AG es un productor de productos químicos especializados con sede en Suiza. Opera a través de tres áreas de negocio: Care Chemicals, Catalysis y Natural Resources. El área de negocio Care Chemicals atiende a clientes de los mercados de cuidado personal, cuidado del hogar, pinturas y revestimientos, y soluciones para cultivos. El área de negocio Catalysis ofrece soluciones catalíticas y de biocombustibles. El área de negocio de Recursos Naturales ofrece productos y soluciones a medida del cliente para las empresas de extracción de minerales, fundición, petróleo y gas, así como para aplicaciones de alimentación, plásticos, revestimientos, adhesivos y tintas.

El precio actual de la acción Clariant AG en tiempo real es 8.43 CHF. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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