Operar Sensient Technologies Corp - SXT CFD

Sobre Sensient Technologies Corporation

Sensient Technologies Corporation es un fabricante y comercializador mundial de colores, sabores y otros ingredientes especiales. Los productos de la empresa incluyen sabores, potenciadores del sabor, ingredientes, extractos y bionutrientes; aceites esenciales; ingredientes naturales, incluidos vegetales deshidratados y otros ingredientes alimentarios; colores naturales y sintéticos para alimentos y bebidas; colores e ingredientes cosméticos; excipientes e ingredientes farmacéuticos y nutracéuticos, y colores técnicos, colores especiales y tintes y pigmentos especiales. Los segmentos de la empresa incluyen el Grupo de Sabores y Extractos y el Grupo de Color, que se gestionan por productos, y el Grupo de Asia-Pacífico, que se gestiona por zonas geográficas. La empresa utiliza tecnologías avanzadas y sólidas capacidades de la cadena de suministro mundial para desarrollar soluciones especializadas para alimentos y bebidas, así como productos que sirven a las industrias farmacéutica, nutracéutica, cosmética y de cuidado personal.

El precio actual de la acción Sensient Technologies Corp en tiempo real es 91.47 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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