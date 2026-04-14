Operar East Japan Railway Company - 9020 CFD

Sobre East Japan Railway Company

East Japan Railway Company es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio ferroviario. La empresa opera en tres segmentos de negocio. El segmento de Transporte se dedica al negocio ferroviario, al negocio de viajes, al negocio de limpieza y mantenimiento, al negocio de operación de estaciones, al negocio de mantenimiento de equipos, así como al negocio de fabricación y mantenimiento de vehículos ferroviarios. El segmento de Distribución y Servicios se dedica a la venta al por menor y a la restauración, a la venta al por mayor, al transporte de camiones, a las agencias de publicidad y a otros servicios de vida. El segmento inmobiliario y hotelero se dedica a la explotación de centros comerciales, a la concesión de préstamos para edificios de oficinas, al negocio hotelero y a otras actividades de servicios para la vida. La empresa también se dedica al negocio de tarjetas de crédito y al negocio de procesamiento de información.

El precio actual de la acción East Japan Railway Company en tiempo real es 3511.5 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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