Operar Brandywine Realty Trust - BDN CFD

Sobre Brandywine Realty Trust

Brandywine Realty Trust es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) autoadministrado y autogestionado que se dedica a la adquisición, el desarrollo, la remodelación, la propiedad, la gestión y la explotación de una cartera de propiedades de oficinas y de uso mixto. La empresa opera a través de cinco segmentos: Distrito Central de Negocios (CBD) de Filadelfia, suburbios de Pensilvania, Austin, Texas, área metropolitana de Washington, D.C., y otros. El segmento del CBD de Filadelfia incluye propiedades situadas en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania. El segmento Pennsylvania Suburbs incluye propiedades en los condados de Chester, Delaware y Montgomery en los suburbios de Filadelfia. El segmento de Austin, Texas, incluye inmuebles en la ciudad de Austin, Texas. El segmento Metropolitan Washington, D.C. incluye propiedades en el norte de Virginia, Washington, D.C. y el sur de Maryland. El segmento Otros incluye propiedades en el condado de Camden en Nueva Jersey y propiedades en el condado de New Castle en Delaware. La empresa posee aproximadamente 81 propiedades.

El precio actual de la acción Brandywine Realty Trust en tiempo real es 2.6 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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