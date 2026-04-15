Operar Resources Connection, Inc. - RGP CFD

Sobre Resources Connection, Inc.

Resources Connection, Inc. es una empresa de consultoría. Las entidades operativas de la empresa prestan principalmente servicios bajo el nombre de Resources Global Professionals (RGP). Opera a través de tres segmentos de negocio: RGP, taskforce y Sitrick. El segmento RGP es una práctica de consultoría de negocios, que opera bajo la marca RGP y se centra en la consultoría de proyectos y los servicios de personal profesional en áreas, como las finanzas y la contabilidad, la estrategia empresarial y la transformación, y la tecnología y digital. El segmento de taskforce es una empresa alemana de servicios profesionales que opera bajo la marca taskforce. Utiliza un modelo de negocio e infraestructura de contratista/socio independiente y se centra en la prestación de servicios de gestión interina senior y de gestión de proyectos a clientes del mercado medio en el mercado alemán. El segmento Sitrick es una empresa de comunicación de crisis y relaciones públicas, que opera bajo la marca Sitrick, y presta servicios corporativos, financieros, transaccionales y de gestión.

El precio actual de la acción Resources Connection, Inc. en tiempo real es 3.8 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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