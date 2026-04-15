Operar PPG Industries - PPG CFD

Sobre PPG Industries, Inc.

PPG INDUSTRIES, INC. fabrica y distribuye una gama de recubrimientos y materiales especiales. La compañía tiene dos segmentos: Recubrimientos de alto rendimiento y Recubrimientos industriales. El segmento de alto rendimiento incluye los negocios de arquitectura de reacabado, aeroespacial, de protección y marino. El segmento de Revestimientos industriales incluye el fabricante de equipos originales para automóviles, revestimientos industriales, revestimientos de envases, servicios de recubrimientos y empresas especializadas en recubrimientos y materiales. Los segmentos geográficos de la Compañía incluyen los Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, América Latina, Europa Central y Oriental, Medio Oriente, África y Asia Pacífico. Las marcas de la Compañía incluyen PPG, GLIDDEN, COMEX, OLÍMPICO, DULUX, SIKKENS, PPG PITTSBURGH PINTURAS, MULCO, INUNDACIÓN, UÑAS DE LÍQUIDO, SICO, CIL, RENNER, TAUBMANS, CABALLERO BLANCO, BRISTOL, HOMAX, DEKORAL, TRILAK, GORI y BONDEX , entre otros.

El precio actual de la acción PPG Industries en tiempo real es 107.11 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund, Annaly Capital Management, ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology, Preformed Line, Stamford Land y Adicet Bio, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.