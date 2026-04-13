Operar ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology - BIS CFD

Sobre ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

La inversión busca resultados de inversión diarios que correspondan a dos veces la inversa (-2x) de la rentabilidad diaria del Nasdaq Biotechnology Index®.El fondo invierte en instrumentos financieros que ProShare Advisors considera que, en combinación, deberían producir rendimientos diarios coherentes con el objetivo de inversión del fondo. El índice es un índice ponderado por capitalización modificado que incluye valores de empresas que cotizan en el Nasdaq y que están clasificadas como biotecnológicas o farmacéuticas. Este ETF ofrece un apalancamiento corto diario de 2 veces el índice NASDAQ Biotechnology de base amplia.

El precio actual de la acción ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology en tiempo real es 8.32 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Nampak Limited, Ericsson B, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., Direxion Daily Energy Bull 2X Shares, Jiangxi Copper Company Limited y National Beverage. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.