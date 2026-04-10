Operar Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. - CAF CFD

Sobre Construcciones y Auxiliar de Frrcrrls SA

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. es una empresa con sede en España dedicada a la fabricación de material rodante. Las actividades de la compañía se dividen en dos segmentos de negocio: Material rodante, así como componentes y piezas de repuesto. La división de material rodante se centra en el diseño, producción y distribución de material rodante y equipos para sistemas ferroviarios, como vehículos de alta velocidad, locomotoras, trenes para el transporte de media distancia, trenes y locomotoras eléctricos, trenes subterráneos, tranvías, sistemas de tracción y señalización, soluciones para el almacenamiento de energía. La división de componentes y piezas de repuesto ofrece elementos y piezas de repuesto para equipos de material rodante, como ruedas, ejes y engranajes. Además, la empresa ofrece asistencia técnica, servicios de posventa y mantenimiento, así como desarrollo de infraestructura ferroviaria, entre otros. Opera a través de numerosas filiales en España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil y México, entre otras.

El precio actual de la acción Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. en tiempo real es 61.2 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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