Operar Basf SE - BASd CFD

Sobre BASF SE

BASF SE es una empresa química. La compañía opera a través de cinco segmentos, que incluyen Productos Químicos, Productos de Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, Soluciones Agrícolas y Petróleo y Gas. El segmento de Químicos está formado por las divisiones Petroquímica, Monómero e Intermediarias El segmento de Productos de Rendimiento consiste en las divisiones Dispersion y Pigmentos, Cuidado de Quimicos, Nutricion y Salud y Resultados Quimicos. El segmento de Materiales y Soluciones Funcionales está formado por las divisiones Catalizadores, Químicos de construcción, Revestimientos y Materiales de alto rendimiento. El segmento de Soluciones Agrícolas consiste en la división de Protección de Cultivos. El segmento de Petróleo y Gas comprende la división de Petróleo y Gas, que se enfoca en la exploración y producción en regiones productoras de petróleo y gas en Europa, África del Norte, Rusia, América del Sur y Medio Oriente.

El precio actual de la acción Basf SE en tiempo real es 54.87 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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