Operar Annaly Capital Management - NLY CFD

Sobre Annaly Capital Management, Inc.

Annaly Capital Management, Inc. es un gestor de capital diversificado con estrategias de inversión en financiación hipotecaria y préstamos corporativos del mercado medio. La empresa posee una cartera de inversiones relacionadas con el sector inmobiliario, que incluye certificados de transferencia de hipotecas, obligaciones hipotecarias garantizadas, valores de transferencia de riesgo crediticio y otros valores. La empresa cuenta con tres grupos de inversión: Annaly Agency Group, Annaly Residential Credit Group y Annaly Middle Market Lending Group. Annaly Agency Group invierte en valores respaldados por hipotecas de agencia (mbs) con garantía de hipotecas residenciales. Annaly Residential Credit Group invierte en activos hipotecarios residenciales que no son de agencia dentro de los mercados de productos titulizados y de préstamos enteros. Annaly Middle Market Lending Group proporciona financiación a empresas del mercado medio respaldadas por capital privado, centrándose principalmente en la deuda senior dentro de determinados sectores.

El precio actual de la acción Annaly Capital Management en tiempo real es 22.35 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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