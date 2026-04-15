Operar Red Rock Resorts - RRR CFD

Sobre Red Rock Resorts Inc

Red Rock Resorts, Inc. es un holding que opera a través de su filial Station Casinos LLC (Station LLC). Station LLC es una empresa de juego, desarrollo y gestión que desarrolla y explota casinos y propiedades de entretenimiento. Station LLC posee y explota aproximadamente diez instalaciones de juego y entretenimiento y diez casinos más pequeños. Opera a través de dos segmentos, que incluyen las operaciones en Las Vegas y la gestión de los nativos americanos. El segmento de operaciones en Las Vegas incluye sus propiedades de casino en el área de Las Vegas y el segmento de gestión de nativos americanos incluye sus acuerdos de gestión de nativos americanos. Proporciona juego y entretenimiento a los residentes del mercado regional de Las Vegas y a los visitantes. La empresa ofrece una serie de opciones de entretenimiento con y sin juego. También controla más de siete terrenos de desarrollo con derecho a juego, que constan de aproximadamente 398 acres en Las Vegas y Reno, Nevada.

El precio actual de la acción Red Rock Resorts en tiempo real es 56.8 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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