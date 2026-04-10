Operar Ashland Global - ASH CFD

Sobre Ashland Global Holdings Inc

Ashland Global Holdings Inc. es una empresa de aditivos y materiales especiales. La empresa atiende a clientes de una amplia gama de mercados industriales y de consumo, como los de adhesivos, revestimientos arquitectónicos, construcción, energía, alimentos y bebidas, nutracéuticos, cuidado personal y productos farmacéuticos. Los segmentos de la empresa son Ciencias de la Vida, Cuidado Personal, Aditivos Especiales e Intermedios. Ciencias de la vida comprende productos farmacéuticos, nutrición, nutracéuticos, productos químicos agrícolas, materiales avanzados y productos químicos finos. Cuidado Personal comprende biofuncionales, conservantes, cuidado de la piel, cuidado solar, cuidado bucal, cuidado del cabello y del hogar. Los aditivos especiales incluyen aditivos reológicos y de mejora del rendimiento para los mercados de los revestimientos, la construcción, la energía, la automoción y otras industrias. Intermedios comprende la producción de butanodiol (BDO) y derivados relacionados, incluida la n-metilpirrolidona.

El precio actual de la acción Ashland Global en tiempo real es 56.17 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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