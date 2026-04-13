Operar Fidelity National Information Services - FIS CFD

Sobre Fidelity National Information Servcs Inc

FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. (FIS) es una empresa de tecnología de servicios financieros. La Empresa opera a través de tres segmentos: Soluciones Financieras Integradas (SFI), Soluciones Financieras Globales (SFG), y Corporativo y Otros. El segmento de SFI se centra en atender a los clientes norteamericanos para el procesamiento de transacciones y cuentas, soluciones para canales de distribución, canales digitales, soluciones de riesgo y cumplimiento, así como servicios. El segmento de SFG se centra en atender a las instituciones financieras e instituciones financieras internacionales con una gama de soluciones para mercados de capitales, gestión de activos y seguros, así como soluciones bancarias y de pagos, y servicios de consultoría y transformación. Su segmento Corporativo y Otros incluye Servicios Comerciales Globales. A través de su filial, Worldpay, Inc., proporciona servicios de banca empresarial, pagos, mercados de capitales y comercio electrónico a instituciones financieras y empresas.

El precio actual de la acción Fidelity National Information Services en tiempo real es 46.25 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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