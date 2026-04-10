Operar Legrand SA - LR CFD

Sobre Legrand SA

Legrand SA, anteriormente Legrand SNC, es una empresa con sede en Francia que se especializa en el diseño, fabricación y distribución de productos y sistemas para instalaciones eléctricas y redes de información. Su actividad se organiza en torno a cuatro familias de productos: Productos para monitorear y controlar la energía eléctrica, incluidos interruptores, conectores eléctricos, termostatos, reguladores de luz, detectores de humo, detectores de humo, conectores de audio y video; Productos de distribución de energía, incluidos disyuntores, cajas eléctricas, armarios eléctricos; Sistemas de gestión de cables, incluidos canales, molduras, conductos, cajas de piso y Sistemas de cableado estructurado (voz-datos-imagen), incluidos enchufes de pared para transmisión de alta velocidad, divisores de fibra óptica y cobre y paneles de conexión utilizados en redes de teléfonos y computadoras. Opera a través de Solarfective y OCL1, el especialista en soluciones de iluminación arquitectónica y Afco System. Legrand opera en todo el mundo.

El precio actual de la acción Legrand SA en tiempo real es 149.1 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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