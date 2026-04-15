Operar Rackspace Technology, Inc. - RXT CFD

Sobre Rackspace Technology, Inc.

Rackspace Technology, Inc. es una empresa de servicios tecnológicos en la nube de extremo a extremo. La empresa diseña, construye y opera entornos de nube en todas las plataformas tecnológicas. La empresa opera a través de tres segmentos: Servicios Multicloud, Apps & Cross Platform, y OpenStack Public Cloud. Su segmento de Servicios Multicloud incluye sus ofertas de servicios multicloud, así como servicios profesionales relacionados con el diseño y la construcción de soluciones multicloud y aplicaciones nativas de la nube. Su segmento Apps & Cross Platform incluye aplicaciones gestionadas, seguridad gestionada y servicios de datos, así como servicios profesionales relacionados con el diseño y la implementación de servicios de aplicaciones, seguridad y datos. Su segmento de nube pública OpenStack permite ejecutar aplicaciones en una nube pública que está construida sobre tecnología de código abierto. También permite el funcionamiento de la nube pública y las plataformas de alojamiento gestionado, a través de tecnologías como la herramienta RackConnect.

El precio actual de la acción Rackspace Technology, Inc. en tiempo real es 1.17 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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