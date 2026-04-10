Operar Acciona, S.A. - ANA CFD

Sobre Acciona SA

ACCIONA S.A. es una empresa controladora con sede en España dedicada principalmente al sector de servicios públicos. Las actividades de la compañía se dividen en cinco segmentos de negocio: Energía, responsable de la producción, distribución y comercialización de energía renovable, así como la construcción de parques eólicos; Construcción de Infraestructura, que incluye actividades de construcción e ingeniería, así como concesiones de transporte y hospitales; Agua, que ofrece la construcción de plantas desalinizadoras y tratamiento del agua, estaciones de agua potable, así como gestión del proceso del ciclo del agua; Servicio, que proporciona servicios de instalación, servicios de asistencia en aeropuerto, recolección y tratamiento de residuos, así como servicios de logística, entre otros, y Otras Actividades, que incluye gestión de fondos, agentes de bolsa, producción de vinos, actividades relacionadas con el negocio de Acciona Trasmediterranes y otras inversiones. La empresa opera en todo el mundo a través de numerosas filiales.

El precio actual de la acción Acciona, S.A. en tiempo real es 240.15 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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