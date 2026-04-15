Operar Prologis - PLD CFD

Sobre Prologis Inc

PROLOGIS, INC. participa en el negocio inmobiliario de logística, centrada en los mercados a través de las Américas, Europa y Asia. La Empresa posee o tiene inversiones en, sobre una base o a través de empresas de coinversión, proyectos de propiedades y desarrollo en más de 20 países. Sus segmentos incluyen Operaciones Inmobiliarias y Capital Estratégico. Arrienda instalaciones de distribución a más de 5.200 clientes en dos categorías, que incluyen el cumplimiento de negocio a negocio y minorista/en línea. El segmento de Operaciones Inmobiliarias consta de Operaciones de Arrendamiento y Despliegue de Capital. El segmento de Capital estratégico representa la administración de las empresas de coinversión no consolidadas. Para las empresas negocio a negocio, sus edificios prestan servicio a una variedad de sectores, incluyendo el automotriz, transporte, productos farmacéuticos y bienes generales de consumo. En el área de cumplimiento minorista/en línea, sus instalaciones de logística fomentan el flujo continuo de mercancías alrededor del mundo.

El precio actual de la acción Prologis en tiempo real es 138 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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