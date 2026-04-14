Operar Mitsui & Co., Ltd. - 8031 CFD

Sobre Mitsui & Co Ltd

Mitsui & Co., Ltd. es una empresa de comercio general. La empresa opera en siete segmentos de negocio. El segmento de productos de acero suministra aceros para infraestructuras, piezas de automóviles, aceros energéticos y otros. El segmento de Recursos Metálicos proporciona mineral de hierro, carbón, cobre, níquel, aluminio y otros. El segmento de Maquinaria e Infraestructura proporciona productos y servicios como electricidad, energía marina, distribución de gas, agua, logística y otros. El segmento de productos químicos proporciona materias primas y productos petroquímicos, materias primas y productos inorgánicos, y materiales agrícolas. El segmento de Energía proporciona petróleo, gas natural, productos petrolíferos, medio ambiente y energía de nueva generación. El segmento de la Industria del Estilo de Vida proporciona alimentos, textiles, atención sanitaria y servicios de externalización. El segmento de Nueva Generación y Promoción de Funciones desarrolla negocios relacionados con la gestión de activos, el arrendamiento financiero, los seguros, la inversión en compras y otros.

El precio actual de la acción Mitsui & Co., Ltd. en tiempo real es 6114.97 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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