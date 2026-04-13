Operar FirstGroup PLC - FGP CFD

Sobre FirstGroup plc

FIRSTGROUP PLC es un operador de transporte del Reino Unido y América del Norte. La compañía opera a través de cinco segmentos: First Student, First Transit, Greyhound, First Bus y First Rail. First Student es un proveedor de transporte de estudiantes de América del Norte y opera una flota de más de 47.000 autobuses escolares, con más de 6 millones de viajes para estudiantes por jornada escolar. First Transit es un proveedor del sector privado de gestión y contratación de transporte público de América del Norte, y opera y administra más de 12.500 vehículos. Greyhound es un operador de servicios programados de autobuses interurbanos de Estados Unidos y Canadá y atiende más de 3.800 destinos con una flota que supera los 1.700 vehículos. First Bus es un operador de autobuses del Reino Unido. First Rail es un operador ferroviario, que transporta aproximadamente 140 millones de pasajeros a través de sus más de dos franquicias. First Rail opera las franquicias Great Western Railway (GWR) y TransPennine Express (TPE) y el servicio de acceso abierto First Hull Trains.

El precio actual de la acción FirstGroup PLC en tiempo real es 1.717 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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