Operar Pernod Ricard - RI CFD

Sobre Pernod Ricard SA

Pernod Ricard SA es un productor mundial de vinos y licores con sede en Francia. Opera a través de tres segmentos geográficos: América, Europa y Asia/Resto del Mundo. La empresa cuenta con una cartera de marcas que incluye el vodka Absolut, el pastis Ricard, los whiskies escoceses Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute y The Glenlivet, el whisky irlandés Jameson, el coñac Martell, el ron Havana Club, la ginebra Beefeater, el licor Malibu, los champagnes Mumm y Perrier-Jouet, así como los vinos Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo y Kenwood, entre otros.

El precio actual de la acción Pernod Ricard en tiempo real es 65.15 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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