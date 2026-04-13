Operar Chipotle Mexican Grill Inc - CMG CFD

Sobre Chipotle Mexican Grill, Inc.

CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC., junto con sus filiales, opera restaurantes Chipotle Mexican Grill. Los restaurantes Chipotle Mexican Grill de la Compañía sirven un menú de burritos, tacos, burrito al plato (un burrito sin la tortilla) y ensaladas. La Compañía opera aproximadamente 1.970 restaurantes Chipotle en los Estados Unidos, más de 10 restaurantes en Canadá, siete en Inglaterra, cuatro en Francia y uno en Alemania. Los restaurantes de la Compañía incluyen más de 10 restaurantes ShopHouse Southeast Asian Kitchen, que sirven comidas con inspiración asiática. La Compañía era propietaria y operaba aproximadamente tres restaurantes Pizzeria Locale, un concepto de pizza rápida informal, lo que da un total de casi 2.010 restaurantes. La Compañía vende tarjetas de regalo que no tienen fecha de vencimiento.

El precio actual de la acción Chipotle Mexican Grill Inc en tiempo real es 34.71 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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