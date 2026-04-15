Operar Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares - TZA CFD

Sobre Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

La inversión busca resultados de inversión diarios, antes de comisiones y gastos, del 300% de la inversa (o lo contrario) de la rentabilidad diaria del índice Russell 2000®. Este ETF ofrece un apalancamiento corto diario de 3 veces el índice Russell 2000, lo que lo convierte en una poderosa herramienta para los inversores con una perspectiva bajista a corto plazo para la renta variable de pequeña capitalización.

El precio actual de la acción Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares en tiempo real es 5.45 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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