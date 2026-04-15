Operar Paramount Resources Ltd. - POUca CFD

Sobre Paramount Resources Ltd

Paramount Resources Ltd. es una empresa energética con sede en Canadá. La empresa explora y desarrolla reservas y recursos de petróleo y gas natural convencionales y no convencionales. Las principales propiedades de la empresa están situadas en Alberta y Columbia Británica. Las operaciones de la empresa están organizadas en tres regiones. Su región de Grande Prairie, situada en la zona de Peace River Arch en Alberta, que se centra en los desarrollos de Montney en Karr y Wapiti. Su región de Kaybob, situada en el centro-oeste de Alberta, que incluye las explotaciones petrolíferas de Kaybob North y Ante Creek Montney, las explotaciones de Duvernay en Kaybob Smoky, Kaybob North y Kaybob South y otras propiedades productoras de gas de esquisto y gas natural convencional. Su región de Alberta central y otras, que incluye el desarrollo de Willesden Green Duvernay en Alberta central y propiedades productoras de gas de esquisto en la cuenca del río Horn en el noreste de Columbia Británica.

El precio actual de la acción Paramount Resources Ltd. en tiempo real es 27.147 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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