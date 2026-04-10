Operar Aberforth Smaller Companies Trust PLC - ASL CFD

Sobre Aberforth Smaller Companies Trust plc

Aberforth Smaller Companies Trust plc es una sociedad de inversión cerrada con sede en el Reino Unido. El objetivo de inversión de la Sociedad es lograr una rentabilidad total del valor liquidativo (con los dividendos reinvertidos) superior a la del Numis Smaller Companies Index (Excluding Investment Companies) a largo plazo. Se centra en la inversión en valores de empresas que formarían parte del Numis Smaller Companies Index (Excluding Investment Companies). Su cartera de inversiones se compone de inversiones en diversos sectores, como productores de petróleo y gas; equipos petrolíferos; servicios y distribución; productos químicos; metales industriales y minería; construcción y materiales; aeroespacial y defensa; ingeniería industrial; equipos electrónicos y eléctricos; transporte industrial; automóviles y piezas; productores de alimentos; productos farmacéuticos y biotecnología; e inversiones y servicios inmobiliarios. Aberforth Partners LLP es un gestor de fondos de inversión alternativos para la empresa.

El precio actual de la acción Aberforth Smaller Companies Trust PLC en tiempo real es 15.1448 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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