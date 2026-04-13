Operar Eiffage - FGR CFD

Sobre Eiffage SA

EIFFAGE S.A. es un grupo de construcción y concesiones con sede en Francia. Lleva a cabo sus actividades a través de cinco divisiones: Construcción, que ofrece servicios de construcción, promoción inmobiliaria y de ingeniería civil; Obras Públicas, dedicada a la construcción de carreteras, de nuevos proyectos y mantenimiento para la producción de recubrimientos y aglutinantes; Energía, que proporciona contratación eléctrica, que incluye mantenimiento multitécnico y administración de instalaciones; Metal, que se dedica a la construcción metálica y trabaja en los campos de estructuras de ingeniería civil, ingeniería mecánica, petróleo e industrias nucleares, y Concesiones y Alianzas Público-Privadas, que gestiona y opera estacionamientos de autos, autopistas y otras infraestructuras. Tiene operaciones principalmente en Francia, Bélgica, Alemania, España, Italia y partes de África. La Compañía tiene filiales, como Puentes y Torones, EDS Ingeniería y Montajes y Heveil SNC, entre otras.

El precio actual de la acción Eiffage en tiempo real es 139.71 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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