Operar Zscaler, Inc. - ZS CFD

Sobre Zscaler Inc

Zscaler, Inc.(Zscaler) se centra en proporcionar una plataforma de seguridad en la nube que está diseñada en una arquitectura de confianza cero. La arquitectura de la empresa está diseñada para permitir a los usuarios y dispositivos acceder de forma segura a las aplicaciones y servicios autorizados en la nube utilizando Internet como medio de conectividad preferido. Las soluciones de seguridad y experiencia de usuario de Zscaler están construidas a propósito en un intercambio de nube distribuido y multi-inquilino que asegura el acceso de los usuarios y dispositivos a las aplicaciones y servicios, independientemente de su ubicación. La empresa ofrece sus soluciones mediante un modelo de negocio de software como servicio (SaaS) y vende suscripciones a los clientes para acceder a su plataforma en la nube, junto con los servicios de asistencia relacionados. Los servicios en la nube de la empresa incluyen Zscaler Internet Access (ZIA), Zscaler Private Access (ZPA) y Zscaler Digital Experience (ZDX).

El precio actual de la acción Zscaler, Inc. en tiempo real es 121.26 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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