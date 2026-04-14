Operar Outset Medical, Inc. - OM CFD

Sobre Outset Medical Inc

Outset Medical, Inc. es una empresa de tecnología médica que ofrece Tablo. Tablo es una solución móvil de hemodiálisis integrada para la terapia de hemodiálisis aguda y domiciliaria. La integración de la purificación del agua y la producción de dializado a demanda permite a Tablo servir como una clínica de diálisis sobre ruedas y permite a los proveedores acceder a una plataforma única desde el hospital hasta el hogar. El cartucho Tablo es un consumible de un solo uso destinado a facilitar la purificación extracorpórea de la sangre de los pacientes y consta de un tubo preconfigurado para la sangre, la solución salina y la infusión. El panel de pantalla táctil de Tablo permite al usuario navegar a través del tratamiento con animaciones y lenguaje no técnico, adaptado tanto a usuarios profesionales como no profesionales. El software de conectividad en la nube de Tablo permite un ecosistema de diagnóstico y análisis de la máquina, la instrucción del tratamiento, la supervisión y los informes, la mejora de la documentación y la gestión remota de la máquina. Además, Tablo también ofrece una sólida atención clínica.

El precio actual de la acción Outset Medical, Inc. en tiempo real es 4.4 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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