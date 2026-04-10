Operar Almirall, S.A. - ALM CFD

Sobre Almirall SA

Almirall, S.A. es una compañía española dedicada principalmente a la fabricación de productos farmacéuticos. La compañía se centra en el desarrollo y comercialización de los medicamentos aplicados en diferentes áreas terapéuticas, tales como el sistema nervioso, gastrointestinal, dermatológico, respiratorio, antiinfeccioso, así como agentes antineoplásicos e inmunomoduladores. Las actividades de la compañía se dividen en cuatro segmentos comerciales: Red Propia, que se centra en la comercialización de productos farmacéuticos a través de marcas propias; Licencias, que vende los derechos de los productos a terceros; Investigación y Desarrollo (I+D), que es responsable de la creación de posibles medicamentos, y Dermatología, que incluye la venta de medicamentos dermatológicos en los Estados Unidos. La compañía opera a través de varias filiales en Europa, las Américas, África, Asia y Australia.

El precio actual de la acción Almirall, S.A. en tiempo real es 13.02 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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