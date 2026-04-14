Operar Tobu Railway Co., Ltd. - 9001 CFD

Sobre Tobu Railway Co Ltd

TOBU RAILWAY CO., LTD. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio ferroviario. La empresa opera en cinco segmentos de negocio. El segmento de transporte se dedica a la prestación de servicios ferroviarios, de autobús y de taxi. El segmento de ocio se dedica al negocio de los viajes, así como a la explotación de parques de atracciones, hoteles y restaurantes, y al negocio de los árboles del cielo. El segmento inmobiliario se dedica principalmente a las actividades de arrendamiento de inmuebles y venta de subdivisiones. El segmento de Distribución se dedica a la explotación de grandes almacenes. El segmento Otros se dedica a las obras de construcción, las obras eléctricas y otros negocios.

El precio actual de la acción Tobu Railway Co., Ltd. en tiempo real es 2922.7 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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