Operar Bodycote PLC - BOY CFD

Sobre Bodycote PLC

Bodycote plc es un proveedor de servicios de tratamiento térmico y procesamiento térmico. Los segmentos operativos de la empresa incluyen las áreas de negocio Aeroespacial, Defensa y Energía (ADE) y Automoción e Industria General (AGI): ADE-Europa Occidental; ADE-Norteamérica; ADE-Mercados emergentes; AGI-Europa Occidental; AGI-Norteamérica, y AGI-Mercados emergentes. Sus procesos de tratamiento térmico incluyen la cementación, el revenido, el tratamiento en solución y el envejecimiento, los procesos de aceros inoxidables especiales (S3P), el recocido y la normalización. Sus procesos de unión de metales incluyen procesos especializados, como la soldadura por haz de electrones, la soldadura al vacío y la soldadura alveolar. Su tecnología de superficies es un proceso utilizado para prolongar la vida útil de los componentes y protegerlos de factores ambientales como la corrosión y la abrasión. El prensado isostático en caliente (HIP) es una forma de tratamiento térmico que utiliza alta presión para mejorar las propiedades del material.

El precio actual de la acción Bodycote PLC en tiempo real es 6.893 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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