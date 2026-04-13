Operar National Vision - EYE CFD

Sobre National Vision Holdings Inc

National Vision Holdings, Inc. es una empresa de venta al por menor de productos ópticos que se centra en ofrecer una variedad de productos y servicios para las necesidades de cuidado de la vista de los clientes. Los segmentos de la empresa son Owned & Host y Legacy. El segmento Owned & Host incluye sus dos marcas propias, America's Best y Eyeglass World, y los locales de Vista Optical en determinadas tiendas Fred Meyer. El segmento Owned & Host también ofrece productos y servicios para el cuidado de la vista a los miembros del servicio militar estadounidense mediante la gestión de establecimientos de Vista Optical en determinadas bases militares de todo el país. El segmento Legacy consiste en su relación estratégica a largo plazo con Walmart para operar centros de visión en tiendas seleccionadas de Walmart. También opera sitios web de comercio electrónico y sitios web de comercio electrónico de terceros, incluyendo Walmart, Sam's Club y Giant Eagle. La empresa opera aproximadamente 1.200 tiendas en más de 44 estados y Puerto Rico. Su marca America's Best ofrece dos pares de gafas que incluyen un examen ocular gratuito."

El precio actual de la acción National Vision en tiempo real es 24.7 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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