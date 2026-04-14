Operar Marubeni Corporation - 8002 CFD

Sobre Marubeni Corp

Marubeni Corporation es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente a la importación, exportación y transacción de diversos productos a través de redes nacionales y extranjeras. La empresa tiene seis segmentos de negocio. El segmento de alimentación se dedica a la fabricación y venta de productos relacionados con la alimentación. El segmento de la industria de la vida se dedica al negocio de productos relacionados con el estilo de vida, el negocio de la información, el negocio de la logística, el negocio de los seguros, así como el negocio financiero y de inversión inmobiliaria. El segmento de Materiales se dedica al negocio químico, el negocio de materiales agrícolas y el negocio de la pasta de papel. El segmento de Energía y Metal se dedica al negocio de la energía y el metal. El segmento de Energía y Plantas se dedica al desarrollo, inversión y explotación de negocios de energía eléctrica e infraestructuras relacionadas con la energía. El segmento de equipos de transporte se dedica a la importación, exportación y venta de diversos equipos. La empresa también se dedica al negocio financiero.

El precio actual de la acción Marubeni Corporation en tiempo real es 5994.19 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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