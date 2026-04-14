Operar Sensata Technologies Holding - ST CFD

Sobre Sensata Technologies Holding PLC

Sensata Technologies Holding PLC es una empresa de tecnología industrial que desarrolla, fabrica y vende sensores, productos de protección eléctrica y otros productos que se utilizan en sistemas y aplicaciones de misión crítica. Ofrece una plataforma en la nube para crear aplicaciones conectadas y permite el crecimiento del negocio mediante el aprendizaje automático y la analítica. Sus segmentos incluyen Performance Sensing y Sensing Solutions. El segmento Performance Sensing sirve a las industrias de la automoción y de los vehículos pesados y todoterreno mediante el desarrollo y la fabricación de sensores, contactores de alto voltaje y otras soluciones y aplicaciones. El segmento Sensing Solutions presta servicio a los sectores industrial y aeroespacial mediante el desarrollo y la fabricación de una cartera de productos de protección eléctrica y sensores para aplicaciones específicas que se utilizan en una amplia gama de mercados industriales, incluidos los de electrodomésticos, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), semiconductores y el mercado aeroespacial.

El precio actual de la acción Sensata Technologies Holding en tiempo real es 39.07 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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