Operar Becton Dickinson - BDX CFD

Sobre Becton Dickinson and Co

BECTON, DICKINSON AND COMPANY (BD) es una compañía global de tecnología médica dedicada al desarrollo, fabricación y venta de una gama de suministros médicos, dispositivos, equipos de laboratorio y productos de diagnóstico. La Compañía opera a través de dos segmentos: BD Medical y BD Life Sciences. El segmento BD Medical produce una variedad de tecnologías y dispositivos médicos que se utilizan para ayudar a mejorar la entrega de atención médica en una variedad de entornos. BD Medical se compone de varias unidades de negocios, que incluyen cuidado de la diabetes, soluciones de medicamentos y procedimientos, soluciones de administración de medicamentos y sistemas farmacéuticos. El segmento BD Life Sciences ofrece productos para la recolección y el transporte seguros de muestras de diagnóstico, y de instrumentos y sistemas de reactivos para detectar una variedad de enfermedades infecciosas, infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y cánceres. El segmento BD Life Sciences de la Compañía consta de varias unidades de negocios, que incluyen sistemas preanalíticos, sistemas de diagnóstico y biociencias.

El precio actual de la acción Becton Dickinson en tiempo real es 153.72 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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