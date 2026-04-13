Operar ENCE Energía y Celulosa, S.A. - ENC CFD

Sobre ENCE Energia y Celulosa SA

Ence Energia y Celulosa SA, anteriormente Grupo Empresarial ENCE SA, es una empresa con sede en España dedicada a la operación de plantas de celulosa. Las actividades de la compañía se dividen en dos unidades de negocio: pulpa y energía. La unidad de negocio de pulpa se subdivide en tres segmentos: Pulpa, fabricación de pulpa y derivados de pulpa, como lignina y biomasa, así como energía de cogeneración; Gestión forestal, que proporciona cultivos forestales y materias primas madereras, y Servicios forestales y otros, incluidas las actividades comerciales residuales, así como los servicios de apoyo forestal. La unidad de negocios de Energía se enfoca en generar energía usando biomasa forestal y agrícola así como la generación de energía termoeléctrica y solar. La Compañía opera plantas de celulosa y plantas de generación de energía en España.

El precio actual de la acción ENCE Energía y Celulosa, S.A. en tiempo real es 2.25 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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