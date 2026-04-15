Operar Invesco Global Clean Energy ETF - PBD CFD

Sobre Invesco Global Clean Energy ETF

La inversión pretende seguir los resultados de inversión (antes de comisiones y gastos) del WilderHill New Energy Global Innovation Index (el "índice subyacente"). El fondo generalmente invertirá al menos el 90% de sus activos totales en los valores que componen el índice subyacente, así como en recibos de depósito americanos ("ADR") y recibos de depósito globales ("GDR") que representan valores del índice subyacente. El índice subyacente está compuesto principalmente por empresas cuyas tecnologías se centran en la generación y el uso de energías más limpias, la conservación y la eficiencia, y el avance de las energías renovables en general, según determine el proveedor del índice. Este ETF ofrece exposición al índice mundial de energías limpias, incluyendo en la cartera subyacente valores estadounidenses e internacionales. El PBD también diversifica entre varios tipos de energía limpia -como la eólica, la solar y la hidroeléctrica-, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan apostar por el auge de las energías limpias pero no quieren hacer una apuesta concentrada en un subsector específico.

El precio actual de la acción Invesco Global Clean Energy ETF en tiempo real es 19.53 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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