Operar Olin Corporation - OLN CFD

Sobre Olin Corporation

Olin Corporation es un fabricante y distribuidor de productos químicos y municiones. La empresa opera a través de tres segmentos: Productos Clorados Alcalinos y Vinilos, Epoxi y Winchester. El segmento Chlor Alkali Products and Vinyls fabrica y vende cloro y sosa cáustica, dicloruro de etileno (EDC) y monómero de cloruro de vinilo, cloruro de metilo, cloruro de metileno, cloroformo, tetracloruro de carbono, percloroetileno, tricloroetileno, ácido clorhídrico, hidrógeno, productos de blanqueo e hidróxido de potasio. El segmento Epoxy produce y vende una gama completa de materiales y precursores epoxídicos, incluidos los aromáticos, como la acetona, el bisfenol, el cumeno y el fenol, el cloruro de alilo, la epiclorhidrina, las resinas epoxídicas líquidas, las resinas epoxídicas sólidas y los productos derivados, como las resinas epoxídicas convertidas y los aditivos. El segmento Winchester produce y vende munición deportiva, componentes de recarga, munición y componentes militares de pequeño calibre y cartuchos industriales.

El precio actual de la acción Olin Corporation en tiempo real es 27.65 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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