Operar Food Empire - F03sg CFD

Sobre Food Empire Holdings Limited

Food Empire Holdings Limited (Food Empire) es un holding de inversiones que se dedica a la creación de marcas y a la fabricación en el sector de la alimentación y las bebidas. Los productos de la empresa incluyen bebidas instantáneas, alimentos congelados y aperitivos. Los productos de Food Empire incluyen una gama de bebidas, como mezclas de café y capuchinos normales y aromatizados, bebidas de chocolate y tés de frutas aromatizados. La empresa también comercializa mezclas de cereales instantáneos y diversos alimentos congelados, y produce y comercializa patatas fritas. La cartera de marcas de Food Empire incluye MacCoffee, Cafe PHO, Petrovskaya Sloboda, Klassno, Kracks y OrienBites. La empresa opera a través de cinco segmentos: Rusia, Ucrania, Kazajistán y mercados de la CEI, Sudeste Asiático, Sur de Asia y Otros. Los productos de Food Empire se exportan a más de 50 países, en mercados como Rusia, Vietnam, Ucrania, Kazajstán, Asia Central, Oriente Medio, China, Mongolia y Norteamérica.

El precio actual de la acción Food Empire en tiempo real es 3.166 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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