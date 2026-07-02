Operar LTC Properties, Inc. - LTC

Sobre LTC Properties Inc

LTC Properties Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT). La empresa invierte en viviendas para personas mayores y propiedades de atención sanitaria a través de la venta-arrendamiento, la financiación hipotecaria, las empresas conjuntas, la financiación de la construcción y las soluciones de financiación estructurada, incluidos los préstamos de capital preferente, puente, mezzanine y unitranche. Invierte en diversas propiedades, como centros de enfermería especializada (SNF), que ofrecen cuidados de restauración, rehabilitación y enfermería; centros de vida asistida (ALF), que atienden a personas que necesitan asistencia para las actividades de la vida diaria; Centros de vida independiente (ILF), también conocidos como comunidades de jubilados o apartamentos para mayores, que ofrecen una comunidad y numerosos niveles de servicio, como lavandería, limpieza, opciones de comedor/planes de comidas, programas de ejercicio y bienestar, transporte, actividades sociales, culturales y recreativas, y otros, y Centros de atención a la memoria (MC), que ofrecen opciones especializadas para personas con la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia.

El precio actual de la acción LTC Properties, Inc. en tiempo real es 39.18 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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