Operar British American Tobacco - USD - BTI CFD

Sobre British American Tobacco PLC (ADR)

British American Tobacco PLC es una empresa holding. La Compañía es una compaña de bienes de consumo de múltiples categorías que ofrece productos de tabaco y nicotina. Sus productos de riesgo potencialmente reducido (PRRP) incluyen vapor, productos de calentamiento de tabaco (PCT), productos orales modernos que incluyen bolsas de nicotina sin tabaco, así como productos orales tradicionales como snus y tabaco húmedo. Su PCT incluye glo, neo sticks y sus productos híbridos; los productos de vapor incluyen vype, vuse, diez motivos y ViP, y el oral moderno incluye marcas orales blancas modernas de EPOK, Lyft y Velo. Los segmentos de la compania incluyen Estados Unidos de America, America, y África Subsahariana, Europa y África del Norte, y Asia-Pacífico y Medio Oriente. Las marcas de cigarrillos locales e internacionales de la compañía incluyen Vogue, Viceroy, Kool, Peter Stuyvesant, Craven A, Benson & Hedges, John Player Gold Leaf, State Express 555 y Shuang Xi.

El precio actual de la acción British American Tobacco - USD en tiempo real es 58.68 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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